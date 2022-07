Poligon od niemieckiego koncernu. "Korpus gotowy do walki w Ukrainie"

- Ukraińcy mocno zmasakrowali ich formacje. Na tyle, że nie mają praktycznie zdolności do operowania zwartymi formacjami. Zaczęli próbować łączyć 8. i 50. Armię, do tego sklejać 1. i 2. Korpus armijny walczący w Ługańskiej i Donieckiej republice. Zostały im fragmenty 2. Pancernej Armii, a 1. Pancerna Armia została potężnie zniszczona. Rosjanie nie mają już ok. 40 proc. potencjału wojsk lądowych. Wiele jednostek zostało zdziesiątkowanych, więc robią duże przesunięcia między armiami. Ale jak się bierze klocek z jednego budynku i próbuje się na tej podstawie budować inny, to nie jest łatwo w to samo miejsce, włożyć coś innego. Tworzy się wówczas bałagan – ocenia prof. Piotr Grochmalski.