Policyjna ochrona pod domem Kaczyńskiego. "W papierach nic nie ma"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w policyjnych dokumentach nie ma śladu na temat policyjnej ochrony pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Oficjalnie mundurowi uzasadniają ją "dyslokacją służb". - Takie sprawy załatwia się na telefon albo w cztery oczy - mówi nam nasz informator.



Gdzie możemy to zgłosić?

- Ich obecność jest o tyle uciążliwa, że stoją z włączonym silnikiem, co daje się nam we znaki – mówi pan Grzegorz. W podobnym tonie wypowiada się kolejna osoba. - Auto stoi pod moim domem. Silnik mają odpalony cały czas. Godzinami. Gdzie możemy to zgłosić? – pyta kolejna mieszkanka ul. Mickiewicza.

Oficjalnie patrol być musi

– Wystarczy, że właśnie w mediach ktoś powie, że idzie protestować pod dom prezesa Kaczyńskiego, to taka wypowiedź jest podstawą do tego, żeby to miejsce traktować jako zagrożone – mówi nasz rozmówca. Podobne patrole można więc w ostatnim czasie spotkać przy działce przy ul. Srebrnej i Towarowej należącej do związanej z PiS-em spółki "Srebrna” czy w pobliżu biura Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Ale także w okolicach TVP czy TVN.