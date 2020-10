Policjanci uratowali trzyletnią dziewczynkę. W środku nocy stała za balustradą

Płacz dziecka - jak informuje RMF FM - usłyszał o w pół do drugiej w nocy przechodzień, który wezwał policję. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, zobaczyli dziewczynkę, która stoi po zewnętrznej stronie balustrady i się jej trzyma. Jeden z policjantów wspiął się po rynnie i wniósł dziecko z powrotem do mieszkania.

Dziewczynka trafiła do szpitala, ale lekarze nie stwierdzili obrażeń. Rodzice dziewczynki, 22-latka i 36-latek, podczas akcji ratunkowej wrócili do mieszkania. Byli pod wpływem alkoholu, we krwi mieli ponad półtora promila. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.