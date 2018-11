Policjanci przetarli szlak. Kolejny strajk wisi na włosku

Protest policjantów zachęcił inne służby do tego, by walczyły o wyższe pensje i przywileje. Zwolnienia lekarskie stały się ostatnio popularne wśród strażaków i strażników więziennych. W każdej chwili do pracy mogą nie przyjść tysiące celników.

Kolejna służba może rozpocząć strajk (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Minister Joachim Brudziński podpisał porozumienie z policjantami, przyznając im do 650 zł brutto podwyżki. Sytuacja robiła się już niebezpieczna, ponieważ tak wielu funkcjonariuszy – w ramach strajku – przechodziło na zwolnienia lekarskie, że w niektórych komisariatach niemal nikt nie pracował. Na podwyżki mogą także liczyć pozostałe służby.

Braki kadrowe w liczącej 30 tys. zawodowych strażaków służbie łatano ochotnikami z OSP. Celnicy z kolei sięgnęli po strajk włoski, m.in. spowalniając kontrole samochodów na przejściach granicznych. W każdej chwili mogą rozpocząć protest podobny do policjantów, ponieważ jako jedyni nie zostali objęte porozumieniem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej czują się oszukani i także chcą otrzymać 650 zł podwyżki.

Na podobne rozwiązanie czekają strażnicy więzienni. Na poniedziałek zapowiedziano podpisanie porozumienia z ministrem sprawiedliwości, na mocy którego służba ma otrzymać takie same podwyżki jak policjanci. Strażnicy nie rezygnują jednak z walki i część z nich nadal przebywa na zwolnieniach lekarskich. W sumie w tej służbie służy ponad 27 tys. osób. Eksperci ostrzegają, że może się to przełozyć na więźniów - może dojśc do ucieczek i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach karnych.

