Policja zatrzymała nożownika z Polic. Dwukrotnie ugodził kolegę

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany w Szczecinie. Jest podejrzewany o atak na swojego znajomego. Ofiara została uratowana przez lekarzy, ale pozostaje w ciężkim stanie. Powodem kłótni miała być kobieta.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z hoteli w Policach (woj. zachodniopomorskie). Pomiędzy dwoma osobami doszło do awantury. Goście i obsługa hotelowa znaleźli krwawiącego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest ciężki, ale stabilny.