Policja zatrzymała emerytowanego księdza. Był skazany za jazdę po alkoholu

74-letni mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za prowadzenie auta, mimo sądowego zakazu - poinformował TVN24 Warszawa. Emerytowany ksiądz był w przeszłości karany za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Wówczas sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Duchowny jednak nie zastosował się do zakazu, w związku z czym został ponownie zatrzymany. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.