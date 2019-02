Policja zatrzymała 16-latka. Groził śmiercią pracownikowi jednego z portali aukcyjnych

Poznańscy policjanci zatrzymali 16-letniego mieszkańca Opola. Nastolatek groził śmiercią pracownikowi jednego z portali aukcyjnych. Chłopak próbował zatrzeć za sobą ślady. Bezskutecznie.

Wszystko zaczęło się od gróźb, które miał dostawać członek zarządu jednego z portali aukcyjnych. Nieznajomy internauta groził mężczyźnie śmiercią. Podawał nawet konkretną datę jej spełnienia. By zatrzeć za sobą ślady, nie wysyłał maili ani smsów. Zamiast tego wstawiał groźby w formie komentarza na stronie internetowej sklepu.

Sprawę zaczęła badać policja. Ustalono, że autorem gróźb jest 16-letni mieszkaniec Opola. Funkcjonariusze wkroczyli do jego mieszkania. Nastolatek był zaskoczony akcją policji i nie potrafił w żaden sensowny sposób wytłumaczyć, dlaczego kierował takie groźby. Do tej pory nie wchodził w konflikt z prawem.

Teraz wszystkie materiały w tej sprawie trafią do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie decyzję, co do jego dalszego losu.