Jest ruch policji po incydencie z udziałem Kaczyńskiego

- Chuliganeria, to jest putiniada. To są ludzie Putina, to są tezy Putina i wy ich bronicie - mówił do policjantów obecnych na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS pojawił się tam po godzinie 22 w towarzystwie m.in. Antoniego Macierewicza.