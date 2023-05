Policja w Łodzi otrzymała zgłoszenie. Zamaskowane osoby z bronią w centrum handlowym

Jak relacjonuje kom. Edyta Machnik z łódzkiej policji, w odpowiedzi na zgłoszenie, na miejsce zdarzenia został skierowany patrol policji w celu zweryfikowania informacji. Po przybyciu do centrum handlowego funkcjonariusze zauważyli ludzi w panice opuszczających galerię handlową i krzyczących, że w środku znajdują się terroryści, którzy strzelają do ludzi. Niedługo potem dwie zamaskowane osoby z bronią zbliżyły się do wyjścia i krzyczały w stronę policjantów, że jeśli rząd nie spełni ich oczekiwań, zabiją zakładników i wysadzą centrum handlowe w powietrze. Na miejscu interweniowali negocjatorzy, jednak rozmowy zostały przerwane przez strzały. Wówczas do akcji wkroczyli kontrterroryści.