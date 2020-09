Policja szuka złodziei i liczy na pomoc

Do kradzieży doszło 22 lipca na ulicy Sadowej w Tychach. Sprawcy przebili oponę w aucie mężczyzny, kiedy ten wszedł do banku. Gdy zatrzymał się na drodze, by wymienić koło, zabrali pieniądze z samochodu. "Śledczy ustalili, że pokrzywdzony już wcześniej był obserwowany. Sprawcy przecięli oponę w pojeździe pokrzywdzonego, gdy ten udał się do banku. Później, gdy mężczyzna zajął się usterką, przestępcy z wnętrza samochodu ukradli torbę, w której była gotówka. Łącznie w wyniku przestępstwa na tzw. "koło" sprawcy ukradli 120 tys. złotych" – opisuje tyska komenda.