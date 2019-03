Policja szuka sprawców napadu na bank w Katowicach. Publikuje nagranie i prosi o pomoc

Funkcjonariusze poszukują dwóch mężczyzn, którzy weszli do placówki bankowej i sterroryzowali personel żądając wydania gotówki. Po kradzieży napastnicy uciekli. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości złodziei.

Do napadu na bank w Katowicach doszło we wtorek, kilka minut po godzinie 9.00. Dwóch mężczyzn weszło do lokalu i przedmiotem przypominającym broń sterroryzowało pracowników placówki i zażądało wydania pieniędzy. Po wydaniu gotówki napastnicy uciekli. W momencie zdarzenia w budynku przebywało kilku klientów. Nikomu nic się nie stało.