Policja sprawdzi limity w kościołach? Episkopat: nie ma narzędzi prawnych

Zaznaczył, że "jeśli takie regulacje zostaną wprowadzone, wtedy Kościół w Polsce do tego się odniesie". - Na razie takich praktycznych wytycznych nie ma, a zatem pozostaje to, co obowiązuje do tej pory - odwoływanie się do uczciwości, roztropności i do zdrowego rozsądku tych wszystkich, którzy przychodzą na nabożeństwa czy liturgie - wskazał rzecznik KEP. - Nie ma żadnych narzędzi prawnych do tego, żeby móc kogokolwiek w tym punkcie weryfikować - dodał.