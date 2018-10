Policja sprawdza długopisy do głosowań. "Można było wytrzeć krzyżyk i postawić nowy"

Na takie działanie wyborcy zareagowali podejrzliwością. W jednym z lokali wyborczych w Kole (woj. wielkopolskie) interweniowała policja. To po tym, jak do głosowań komisja udostępniła wyborcom ścieralne długopisy.

- Można było wytrzeć krzyżyk i postanowić go na karcie ponownie, lecz w innym miejscu. Kiedy odkrył to ktoś z głosujących, doszło do awantury i wezwano policję - alarmuje przez platformę "Dzieje się" czytelnik WP.