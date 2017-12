Policja ściga za wulgaryzmy. Jaśkowiak wezwana na komendę

"Jestem wkur..." - tak do demonstrantów krzyknęła Joanna Jaśkowiak, żona prezydenta Poznania. Było to 8 marca, gdy w Poznaniu zorganizowano manifestację w ramach Międzynarodowego Strajku Kobiet. Teraz, po prawie dziesięciu miesiącach, Jaśkowiak dostała w tej sprawie wezwanie na komendę.

- Od czasu gdy panuje nam dobra zmiana, budzą się we mnie różne uczucia. (...) Najpierw było to zdziwienie, później zaskoczenie, oburzenie, niedowierzanie, złość, wściekłość. I ostatecznie brakuje mi słów i [oddaje to] chyba tylko jedno mało cenzuralne: wkurw. Jestem wkur... - przemawiała podczas marcowej manifestacji Jaśkowiak.