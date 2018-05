Policja rozpaczliwie szuka nowych kandydatów do służby. Naklejki i plakaty nie pomagają

Małopolska policja wpadła na kontrowersyjny pomysł, by zachęcić nowych kandydatów do służby. Okleiła wszystkie radiowozy naklejką z hasłem „Zostań Policjantem”. - To pokazuje, jaki problem ma obecnie polska policja - mówi nam były rzecznik KGP Mariusz Sokołowski.

Naklejki "Zostań Policjantem" pojawiły się na radiowozach w całej Małopolsce (malopolska.policja.gov, Fot: malopolska.policja.gov.pl)

Przypomnijmy, jakiś czas temu małopolska policja wpadła na pomysł, żeby nowych kandydatów do służby przyciągać…naklejkami na radiowozach. Na pojazdach pojawiły się więc hasła „Zostań Policjantem”. Pomysł kontrowersyjny, co przyznają w rozmowie z nami byli funkcjonariusze. – Niestety, nie wygląda to dobrze. Ale to, że trzeba organizować akcję naklejkową, by zachęcić kandydatów do służby w policji, to nie jest wina małopolskiej policji, ale w ogóle sytuacji finansowej w policji. Jeżeli szukamy kandydata do pracy w służbie, który za niewielkie pieniądze, ma pełnić służbę z narażeniem życia, to niedługo nikt do policji nie będzie chciał przyjść. Sytuacja na rynku pracy wygląda teraz tak, że większą pensję otrzyma kasjer w markecie aniżeli policjant. A przecież wymagania w stosunku kandydatów są bardzo duże - mówi nam były rzecznik KGP Mariusz Sokołowski.

Słowa byłego rzecznika potwierdzają statystyki.Tylko w pierwszym kwartale tego roku ze służby w małopolskim garnizonie policji odeszło 128 funkcjonariuszy, a w tym czasie na ich miejsce przyjęto tylko 81 nowych policjantów. Z kolei w całym regionie brakuje w tej chwili 366 funkcjonariuszy. Ogółem w polskiej policji brakuje ponad 5 300 funkcjonariuszy.

- Naklejki to tylko jeden z elementów większej kampanii promocyjnej prowadzonej od kilku miesięcy przez małopolską policję. Policjanci spotykają się ze studentami na uczelniach wyższych czy z młodzieżą w szkołach średnich i zachęcają do wstępowania do służby. Posiadamy nie tyko naklejki ale i plakaty, banery. Plakat i inne elementy opracował zespół powołany do tego celu w KWP Kraków. Koszt jednej naklejki to kilkanaście groszy. Ta forma reklamy zapewnia szeroki zasięg i dotarcie do społeczeństwa przy bardzo niskich kosztach - broni się w rozmowie z Wirtualną Polską Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

Jednak jak sam dodaje, akcja nie przyniosła na razie spektakularnych efektów. - Na efekty kampanii promocyjnej trzeba będzie zapewne zaczekać. Zależy nam na zwiększeniu liczby podań - po to by móc wybrać jak najlepszych ludzi. W bieżącym roku podania do służby złożyło już ponad 600 osób i cały czas wpływają nowe. Przyjęliśmy już około 100 osób (to jeszcze za naboru z roku poprzedniego), zamierzamy przyjąć jeszcze około 300. Podobnie kształtuje się w tej chwili liczba wakatów - ponad 300 – zapewnia nas rzecznik małopolskiej policji.