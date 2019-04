Policja musiała ratować włamywacza. Utknął w szybie wentylacyjnym

Mężczyzna usiłował okraść mieszkanie przy ul. Witkiewicza w Szczecinie. Podczas nieudolnej próby, rabuś utknął w szybie wentylacyjnym. Policja i straż pożarna musiały ratować włamywacza fajtłapę.

Początkowo mężczyzna próbował dostać się do mieszkania przez balkon. Spłoszyła go jedna z lokatorek, która widząc intruza, zaalarmowała policję. Włamywacz spróbował więc drogi przez dach, która w jego ocenie dawała mu szansę dostać się do środka i jednocześnie ukryć przed policją. Postanowił dostać się tam przez szyb wentylacyjny.