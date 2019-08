Police. Wypadek w zakładach chemicznych. Dwóch poszkodowanych

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie Zakładów Chemicznych w Policach (woj. zachodniopomorskie). Dwóch mężczyzn zostało rannych wskutek awarii rury.

Dwaj pracownicy firmy zewnętrznej doznali obrażeń podczas prac w zakładzie. - Podczas tych prac została uszkodzona rura z wodorem. W wyniku wycieku doszło do poparzenia twarzy jednego i drugiego mężczyzny. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Gryficach, drugi trafił do szpitala w Policach. Nie ma informacji o jakimkolwiek zagrożeniu dla otoczenia lub ewakuacji - relacjonuje w rozmowie z portalem gs24.pl sierż. szt. Katarzyna Leśnicka z policji w Policach.