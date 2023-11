Polecieli na zakupy do Polski. Nawet z biletami lotniczymi i hotelem było taniej

Brytyjczycy mieli dość drożyzny. Polecieli na zakupy do Polski

- To był tylko eksperyment, który okazał się prawdziwy i pokazał, że mogliśmy wydać 11 funtów mniej. Właściwie najtrudniejszą częścią tego wszystkiego było upewnienie się, że otrzymujemy dokładnie te same produkty. Oczywiście nie rozwiązujemy kryzysu kosztów utrzymania, ale pomyśleliśmy, że to doskonały sposób na podkreślenie, jakie to jest absurdalne.