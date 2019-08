Pol'and'Rock Festival 2019. "Takiego otwarcia nikt się nie spodziewał"

W czwartek oficjalnie wystartował Pol'and'Rock Festival. Na polach w Kostrzynie nad Odrą znalazł się także nasz czytelnik, Andrzej. - Takiego otwarcia nikt się nie spodziewał - podkreśla, a swoją relację i zdjęcia przesłał do redakcji Dziejesię.

- Połóżcie swoją dłoń na sercu, wszyscy, i powtarzajcie za mną: to jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował - takimi słowami Jerzy Owsiak rozpoczął Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.

Pol'and'Rock Festival. "To był jakiś kosmos"

Wśród tysięcy osób, które przyjechały bawić się na festiwalu , jest także Andrzej. - I znowu ruszył najbardziej barwny i najpiękniejszy festiwal świata. Ale takiego otwarcia nikt się nie spodziewał. Pokaz lotniczy jaki dała grupa akrobatyczna to był jakiś kosmos - relacjonował czytelnik Wirtualnej Polski prosto z Pol'and'Rock Festival.

Jak tłumaczył internauta, poza przelotem zabytkowych samolotów, na otwarcie rozdano także 10 tysięcy słoneczników, co nawiązywało do festiwalu w Żaganiu. - Zaczął się koncertowy szał, który trwał do godzin porannych. Ostatni był koncert Maleńczuka, który skończył grać dopiero koło 5 - poinformował.