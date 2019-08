Pol'and'Rock. Fałszywy alarm bombowy. Akcja służb i zatrzymanie mężczyzny

"Na terenie przed scenami Pol'and'Rock w trzech namiotach znajdują się ładunki wybuchowe" - brzmiał komunikat, który służby otrzymały od anonimowej osoby. Policja podkreśla, że na szczęście szybko zlokalizowała oszusta i zapobiegła tragedii, którą mógł spowodować wybuch paniki.

"Biorąc pod uwagę miejsce i czas, gdzie te ładunki miały się znajdować, sytuacja była kryzysowa. Dlatego natychmiast ruszyły procedury" - informuje policja, która by zapobiec tragedii współpracowała z Państwową Strażą Pożarną, przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz organizatorami imprezy.

"Przełomowa okazała się inicjatywa jednego z uczestników festiwalu, do którego podszedł zgłaszający, który także z nim podzielił się fałszywą informacją. Ten, zachowując przytomność umysłu, zrobił mu zdjęcie, które trafiło do służb organizatora, a ostatecznie do policji. Sprawne działania służb pozwoliły na zidentyfikowanie wśród kilkusettysięcznej publiczności podejrzanego i jego zatrzymanie" - donosi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik KWP w Gorzowie Wielkopolskim.