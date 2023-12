Polaka wciągnęła ogromna maszyna. Szkocka fabryka bierze winę na siebie

Eksperci powiedzieli przed sądem, że przenośnik taśmowy i rolki maszyny powinny zostać całkowicie wyłączone, zanim Cyrek zaczął je czyścić. - To był obracający się walec napędowy. Kaptur jego wodoodpornej kurtki zaplątał się w wałek, powodując, że zacisnął się wokół szyi i doprowadził do utraty przytomności – powiedziała w sądzie Gail Adair. - Drugi pracownik działu higieny znalazł go nieprzytomnego pod przenośnikiem, z kapturem kurtki zaplątanym w wałek. Pobiegli do centralnej kabiny i wyłączyli linię. W końcu go uwolnili.