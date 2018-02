Polak spadł ze szlaku w Tatrach. Uratowali go Słowacy

Mężczyzna wędrował z Wołowca na Dziurawą Przełęcz w Tatrach Zachodnich. W pewnym momencie spadł ze szlaku, zjechał 150 metrów w dół w stronę Jamnickich Stawów i doznał urazu nogi. W akcji ratunkowej wzięło udział 8 ratowników słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego.

Polak został zniesiony na noszach do pobliskiej doliny. Potem samochodem terenowym przetransportowano go do siedziby słowackiego GPR, skąd odebrali go znajomi.