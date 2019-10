WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Patryk Osowski 1 godzinę temu Polacy zatrzymani. Akcje służb m.in. w Dubaju i Cheshire Dzięki działaniom "łowców cieni" (funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji) w ostatnich dniach zatrzymano czterech poszukiwanych listami gończymi: 3 Polaków i Wietnamczyka. Jeden z nich wpadł w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, drugi w Wielkiej Brytanii, a pozostali na terenie Polski. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie "Łowcy cieni" mogą mówić o kolejnych sukcesach. (CBŚP) 40-letni Piotr O. ukrywał się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Od kilku lat był poszukiwany na podstawie 3 listów gończych. Zarzuca mu się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Dzięki działaniom policjantów z CBŚP teraz ustalono jego konkretny adres i został zatrzymany. Z kolei Rafał D. wpadł w Wielkiej Brytanii. Decyzją polskiej prokuratury - w związku ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - od 2017 roku był poszukiwany listem gończym. W 2018 roku wydano za nim także Europejski Nakaz Aresztowania. 39-latek był ścigany w związku z podejrzeniem posiadania broni, fałszowania środków płatniczych, przestępstw narkotykowych oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dzięki ustaleniom "łowców cieni" 17 października wpadł w ręce wymiaru sprawiedliwości. Zatrzymania dokonano w Cheshire w zachodniej Anglii. 43-letni Grzegorz K. ps. "Małpa" był ścigany od początku 2019 roku. List gończy za nim był wydany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych. "Łowcy cieni" wkroczyli do akcji w maju. Ustalili, że poszukiwany często zmieniał miejsce przebywania. Ukrywał się głównie na terenie woj. mazowieckiego. Aby zmylić policjantów zmienił sposób ubierania oraz swój wygląd. Nic mu to nie pomogło. Został zatrzymany 18 października na parkingu przy jednym z centrów handlowych. Zaskoczony widokiem funkcjonariuszy nie stawiał żadnego oporu. WIDEO: Opozycja informuje Radę Europy. Rzecznik A. Dudy: to haniebne 40-letni obywatel Wietnamu był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania od połowy 2018 roku przez czeski wymiar sprawiedliwości za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. W ramach prowadzonej współpracy ze służbami krajów UE, policjanci z Czech zwrócili się do CBŚP o pomocy przy zatrzymaniu poszukiwanego. Na jego trop funkcjonariusze wpadli w okolicach Warszawy. Podczas zatrzymania 40-latka policjanci znaleźli i zabezpieczyli 6 dokumentów tożsamości na to samo nazwisko, z rozbieżnymi danymi, a wydane na terenie Czech, Wietnamu i Bułgarii. "W stosunku do zatrzymanych trzech mężczyzn rozpoczęto już procedurę ekstradycyjną. Dwóch Polaków w najbliższym czasie zostanie przekonwojowanych do kraju, natomiast obywatel Wietnamu zostanie przekazany stronie czeskiej" - podkreśla CBŚP.