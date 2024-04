Polacy wskazali kwoty. "Mniej niż 1200 złotych"

W przypadku kwoty wynoszącej 200 zł tygodniowo, rocznie będzie to oznaczało wzrost o około 500 zł, natomiast przy tygodniowych wydatkach na poziomie 300 zł, koszt powrotu do 5 proc. stawki VAT wyniesie około 750 zł rocznie. Te szacunki można rozszerzyć, dopasowując do własnych wydatków na żywność.