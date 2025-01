Polacy w 2024 roku. Z tego jesteśmy najmniej zadowoleni

W 2024 roku poziom zadowolenia Polaków z życia wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Jak wynika z sondażu CBOS, najwięcej satysfakcji przynosiło im miejsce zamieszkania, relacje towarzyskie oraz dzieci . Z kolei najmniej zadowoleni byli z dochodów i sytuacji finansowej .

Badanie "Zadowolenie z życia w 2024 r." pokazuje, że ogólną satysfakcję z życia deklaruje 81 proc. badanych, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2023 roku. To najwyższy wynik od czterech lat.