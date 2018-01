Polacy utknęli w Dolomitach. Śnieżyca odcięła turystów od świata

Drogi pokrywa warstwa śniegu gruba nawet na półtora metra. Trudne jest poruszanie się pieszo. Polscy turyści utknęli we Włoszech w rejonie doliny Val Senales w Dolomitach. Z powodu śnieżyc i zagrożenia lawinowego zamknięto wiele lokalnych dróg w regionie Trydent-Górna Adyga.

Odcięte od świata są miejscowości Madonna di Senales, Maso Corto, Vernago i Casera di Fuori. Na miejscu utknęły setki turystów z różnych krajów, w tym z Polski, Niemiec i Austrii. Zamknięta jest droga prowadząca do doliny Val Senales w Dolomitach, a także odcinek z Valtournenche do popularnej, górskiej miejscowości Cervinia, oraz trasy dojazdowe wokół gminy Courmayeur.

RMF FM dotarła do polskich turystów, którzy utknęli we włoskich Dolomitach. - Nad naszymi głowami latał helikopter z materiałami wybuchowymi. To one mają sprawić, żeby lawiny zeszły jeszcze dziś wieczorem - opowiada turysta. - A nie jutro, gdy narciarze będą korzystać z wyciągów, gdy turyści będą próbowali dojechać do zespołu hotelowego. Na razie zeszła jedna mała lawina, natomiast wielkie nasypy śnieżne nadal są, być może dlatego, że temperatura jest już dodatnia i śnieg umocnił się na tych górskich graniach - mówi w rozmowie ze stacją pan Jacek.