Polacy ruszyli pociągiem na majówkę. "Drożyzna"

"Między 30 kwietnia a 5 maja przewoźnik zwiększy liczbę kursujących pociągów, wydłuży ich relacje oraz planowo wzmocni 182 składy dodatkowymi 238 wagonami. Operatywnie zaś prowadzone są kolejne wzmocnienia połączeń z wysoką frekwencją - do 58 składów zostanie dostawionych 126 wagonów" - informuje PKP Intercity, zachęcając do "wspólnych przejazdów i dostosowuje swoją ofertę do wzmożonego ruchu pasażerskiego". Dodatkowe pociągi mają kursować ze stolicy na Hel, do Poznania, Gdyni, przez Wrocław do Łodzi. Wydłużone zostaną tez relacje m.in. do Krakowa czy Szczecina.