Polacy przejęli ośrodek ambasady Rosji. Niewiarygodne, co zobaczyli w środku

- Ostatnia umowa wynajmu trwała do 13 kwietnia 2022 roku i była zawarta przez Rosjan w 2010 roku. Poprzednie zawierane były na dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia lat. Rosjanie na terenie tego obiektu byli do pierwszej połowy maja, kiedy to dostawca prądu do obiektu odciął zasilanie z powodu nieopłaconych od lutego rachunków - powiedział nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna Lasy Państwowe Paweł Szymański.