Polacy powiedzieli, czemu głosowali na PiS. Oto najważniejsze powody

Z najnowszego sondażu wynika, że Polacy głosujący na PiS w eurowyborach są wdzięczni za "poprawę sytuacji gospodarczej w kraju". Największa grupa zwolenników KE uzasadniała swój wybór dokonaniami kandydatów tej formacji, a głosujący na Wiosnę doceniali młodość i nowoczesność partii Roberta Biedronia.

Dlaczego KE? Wskazywano konkretnych kandydatów

Co najczęściej przekonywało Polaków do głosowania na Wiosnę? "Powiew świeżości". Głównym argumentem przemawiającym za wskazanie tej partii (44 proc.) była młodość i nowoczesność. Ankietowani podkreślali, że jest to nowa siła, która może pokazać coś zupełnie innego, niż jej poprzednicy. Często wskazywano także sympatię do lidera ugrupowania Roberta Biedronia.