Polacy pokochali szybkie zakupy. Błyskawiczne dostawy Allegro biją rekordy

Dostawy do automatów One Box by Allegro czy korzystanie z usługi Allegro One Kurier to nie tylko oszczędność czasu, energii i pieniędzy. Mają one również pozytywny wpływ na środowisko i to nie tylko dlatego, że nie musicie niepotrzebnie spalać benzyny, krążąc po parkingu. Dodatkowo za każde 10 przesyłek dostarczonych do zielonych automatów paczkowych lub punktów odbioru firma posadzi drzewo z osobistą dedykacją, a także nieodpłatnie przyjmuje zużyty sprzęt elektroniczny. Aż 95 proc. maszyn jest pokrytych roślinnością i dodatkowo wyposażono je w czujniki jakości powietrza, które można monitorować na stronie one.allegro.pl. Jako firma odpowiedzialna społecznie Allegro testuje programy wykorzystania rowerów cargo i samochodów elektrycznych do obsługi dostaw, a także innowacyjną obsługę zwrotów opakowań kartonowych.