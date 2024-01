Polacy o Trybunale Przyłębskiej. Miażdżący sondaż

Sam prezes PiS przyznał w programie śniadaniowym TVP, że Julia Przyłębska to jego "odkrycie towarzyskie". - To jest moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat, naprawdę przemiła osoba - przyznał Kaczyński. - Ona jest Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ale to są całkiem prywatne znajomości. Bardzo lubię u niej przybywać. Zresztą wiele osób u niej bywa - dodał.