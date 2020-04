Polacy mieszkający w Anglii pomagają tamtejszemu szpitalowi

Dankowski opowiedział nam, że mieszkającym w hrabstwie Polakom udało się zebrać 1662 funty (około 8,5 tys. zł) dla lokalnego szpitala The Hereford County Hospital.

Pieniądze zostały zebrane wśród Polonii mieszkającej w hrabstwie i przeznaczone na napoje i jedzenie dla personelu szpitalnego, chusteczki, dezodoranty i kremy do rąk.

Akcja nosiła nazwę ”Help for NHS Heroes” – pomoc dla bohaterów z NHS [odpowiednik polskiego NFZ- red.]

- Do sklepu też już pojedynczo wpuszczają od tygodnia, ale strachu tu takiego nie czuć jak w Polsce - mówi Rafał Dankowski. - Tutaj braki w szpitalach są takie same jak w Polsce. Ale dużo firm dostarcza sprzęt w ramach akcji dobroczynnych i później odpisują sobie to od kosztów.