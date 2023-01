Pokrętna matematyka Rosji. "Sukces" Putina wyśmiany

Problem polega na tym, że do tej pory Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie dopiero 20 Himarsów, choć w planach kolejne mają zostać dostarczone w obecnym roku. Co więcej, amerykańscy urzędnicy powtarzają słowa Ukrainy, świadczące o tym, że do tej pory armii Putina nie udało się zniszczyć ani jednego systemu HIMARS. Co więcej, relacje z tego, jak Ukraina broni się przy pomocy wspominanych wyrzutni, wciąż pojawiają się w mediach.