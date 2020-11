"Pokój" i "wolność". Protest koronasceptyków z Polski i Niemiec

Nie wszyscy trzymali się reguł

Organizatorzy i policja wezwali do zachowania minimalnej odległości i noszenia maseczek. Zdecydowanie nie wszyscy uczestnicy protestu dostosowali się do tych poleceń. Organizatorzy apelowali do tych osób o przestrzeganie reguł, zaznaczając, że w przeciwnym razie policja przerwie demonstrację i rozpocznie kontrole. Policja za pośrednictwiem megafonów i Twittera po polski i po niemiecku również powtarzała, by stosować się do zasad. Poszerzony został także obszar przewidziany na demonstrację, aby jej uczestnicy mogli protestować w większej od siebie odległości.