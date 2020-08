Pokaż swoje miasto – konkurs Ministerstwa Klimatu

- Organizujemy go z myślą o polskich miastach, w których z sukcesami realizowane są projekty mające na celu promocję nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększeniu odporności miast na skutki zmian klimatu – wyjaśnia minister klimatu Michał Kurtyka.

Ministerialny konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla miast do 100 tys. mieszkańców. W każdej zaplanowano po pięć nagród. Wśród nich znalazły się statuetki Ministra Klimatu i uzyskanie tytułu „Miasta z klimatem”. Dodatkowo laureaci zostaną upamiętnieni w specjalnym wydawnictwie elektronicznym („Podręcznik Dobrych Praktyk”), skierowanym do wszystkich samorządów w Polsce. W ten sposób Ministerstwo chce inspirować do dalszych działań z zakresu rozwoju sprzyjającego ochronie środowiska. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, już sam udział w konkursie niesie za sobą wymierne korzyści w postaci szeroko zakrojonej promocji miasta.