Pogrzeb śp. Jolanty Szczypińskiej. Posłankę PiS pożegnają przedstawiciele wszystkich partii

Na pogrzebie śp. Jolanty Szczypińskiej pojawią się parlamentarzyści reprezentujący wszystkie partie w Sejmie - dowiaduje się Wirtualna Polska.

Jak dowiedzieliśmy się w środę w Sejmie, na pogrzebie posłanki PiS pojawią się delegacje z wielu ugrupowań parlamentarnych. - Jolanta Szczypińska była jedną z nas. To oczywiste, że w uroczystościach wezmą udział przedstawiciele Nowoczesnej - powiedziała nam rzeczniczka tej partii Paulina Hennig-Kloska.

Decyzji co do delegacji na pogrzeb nie podjęło jeszcze PSL. Rzecznik tej partii Jakub Stefaniak w rozmowie z WP nie wyklucza, że ktoś z ludowców na pogrzeb do Słupska przyjedzie.