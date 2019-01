Pogrzeb Pawła Adamowicza. Jak będzie wyglądała organizacja uroczystości?

W Gdańsku odbędą się dzisiaj uroczystości pogrzebowe prezydenta Pawła Adamowicza. Informujemy, jak będzie wyglądał ten dzień.



Ze względu na to, by umożliwić jak najszerszemu gronu gdańszczanek i gdańszczan, ostatnie pożegnanie z prezydentem, komunikacja miejska w sobotę będzie bezpłatna. Miasto prosi, by z niej korzystać, ponieważ poruszanie się po Gdańsku samochodem może być bardzo mocno utrudnione.