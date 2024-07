Pogrzeb Jerzego Stuhra. Głos zabrała marszałek Senatu

Dodała, że "w czasach populistycznego ataku na inteligencję" aktor "stał się celem". - Jako człowiek wrażliwy cierpiał z tego powodu. Bardzo dobrze widzieli i czuli to najbliżsi, ale także my wszyscy to widzieliśmy. Ale Jerzy Stuhr w tych czasach zachował męstwo, nie stracił odwagi. A co najważniejsze, nie zniszczyło to jego pracy. Nie dał tej satysfakcji atakującym go małym ludziom - wspominała marszałkinii Senatu.