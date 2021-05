Matura 2021 z polskiego. "Dramat i przestrzeń" Błońskiego, "Labirynt" Szymborskiej i Baczyńskiego. Maturzyści załamani

Przed egzaminem maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym tegoroczni maturzyści byli pełni optymizmu. W przeciwieństwie do podstawy, na poziomie rozszerzonym nie ma bowiem ani pytań zamkniętych, ani klucza odpowiedzi, w który trzeba się wpasować. Do wyboru była rozprawka na minimum 300 słów lub analiza porównawcza utworów lirycznych.

Matura 2021 z polskiego. Temat: "Dramat i przestrzeń" Błońskiego

Określ jaki problem podejmuje Jan Błoński w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Niestety, temat sprawił maturzystom niemały kłopot. - Dałam że ta przestrzeń dramatu to świat współprzedstawiony, którego świadek doświadcza za pomocą zmysłów i wyobraźni i ta przestrzeń pozwala na głębsze zrozumienie przekazu utworu. Boję się, że to kompletnie nie o to w tym chodziło - obawia się jedna z internautek.