Pogodowy armagedon. Wichury, oblodzenia i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne

W ciągu nocy w rejonie rozpogodzeń na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do minus 8 stopni C, na pozostałym obszarze Pomorza i Polski wschodniej do minus 3-4 stopni. W zachodniej połowie Polski, w strefie opadów deszczu, prognozowana temperatura minimalna wyniesie plus 1 stopień C.