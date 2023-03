Pogodowy armagedon. Nadchodzą burze, wróci mróz

Wtorek również będzie pochmurny, ale w ciągu dnia można liczyć na przejaśnienia. Zrobi się też znacznie chłodniej. Temperatura minimalna w nocy od -4°C do -1°C, w rejonach podgórskich spadek nawet do -7°C. W dzień temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W górach opady śniegu - informuje IMGW.