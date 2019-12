WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogodowe szaleństwo. Prognoza na Wigilię i święta wprawia w zdumienie Najnowsza prognoza nie napawa optymizmem. Najbliższy weekend zapowiada się pochmurny i deszczowy. A jaka pogoda czeka nas na Boże Narodzenie? Świąteczny tydzień wielu z nas zaskoczy. Takie temperatury w grudniu należą bowiem do rzadkości. Pogoda w święta bardziej będzie przypominała wiosnę niż zimę (WXCharts) Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, podczas weekendu na większości terytorium Polski będzie pochmurno z opadami deszczu i mżawki. W wyniku napływu chłodniejszych mas powietrza w niedzielę w wyższych partiach gór pojawią się opady śniegu i śniegu z deszczem. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Jednak, jak to w pogodzie bywa, nie obejdzie się bez wyjątków. I tak, w sobotę przez cały dzień na w miarę pogodne niebo będą mogli liczyć mieszkańcy północno-zachodniej oraz północno-wschodniej Polski. Do południa padać nie powinno również na Lubelszczyźnie, Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura w niemal całym kraju wyniesie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą od 9 aż do 12 stopni. Pogoda na niedzielę Niedziela zapowiada się pochmurna z opadami deszczu i mżawki. W górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Wyjątkiem będą woj. zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie oraz Dolny Śląsk, gdzie chwilami na niebie pojawi się słońce. Drugiego dnia weekendu możemy spodziewać się podobnych temperatur jak w sobotę. Na termometrach zobaczymy od 5-8 stopni na zachodzie, na północy i w centrum do 9-11 na wschodzie kraju. Pogoda na święta Bożego Narodzenia Prognozy na przyszły tydzień wskazują, że nie mamy co liczyć na "białe święta". W Wigilię i pierwszy dzień świąt czeka nas pochmurna i deszczowa aura oraz niewielkie ochłodzenie. Co prawda na przedgórzu i w górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, ale biały puch szybko będzie się topił. W drugi dzień świąt pogoda poprawi się i prawie w całym kraju będzie pogodnie i w miarę słonecznie. W Wigilię termometry wskażą od 5 do 7 stopni. Zaskakująco wysokich temperatur można spodziewać się na południu Polski. Według serwisu Alepogoda! w wigilijny poranek w Zakopanem, Tarnowie, Jeleniej Górze i Legnicy może być nawet 12 stopni. W pierwszy i drugi dzień świąt odrobinę się ochłodzi. W środę synoptycy zapowiadają od 4 do 6 stopni, w czwartek od 3 do 5 stopni Celsjusza. Natomiast przez cały okres świąt lekki mróz od -2 do -1 stopni w ciągu dnia utrzyma się tylko w okolicach Zakopanego. W Wigilię i w pierwszy dzień Świąt czeka nas pochmurna i deszczowa aura oraz niewielkie ochłodzenie w wyniku czego, na przedgórzu i w górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Dodatkowo podczas przechodzenia frontów wzmagał będzie się wiatr, który w porywach dochodził będzie do 30 km/h. Dopiero w drugi dzień Świat pogoda poprawi się i prawie w całym kraju będzie pogodnie i w miarę słonecznie. Podczas Świąt temperatura na obszarze kraju będzie wyrównana tzn. bez znacznych kontrastów, a na dodatek z dnia na dzień będzie nieco chłodniej. I tak w Wigilię termometry wskażą od 5 do 7 stopni, w pierwszy dzień Świąt od 4 do 6, a w drugi dzień Świąt od 3 do 5. Natomiast przez cały okres Świąt lekki mróz do (-1)-(-2) stopni (w ciągu dnia) utrzyma się tylko w okolicach Zakopanego.