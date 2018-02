Pogodnie i nadal zimno. Pogoda na następne trzy dni

W poniedziałek Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia znad północnej Skandynawii. Od północnego-wschodu i wschodu sprowadza on mroźne, kontynentalne powietrze. W następnych dniach nadal będzie zimno.

W ciągu dnia termometry wskażą od -15 do -3 st. C (Pixabay.com)

W poniedziałek przez cały dzień na zachodzie oraz na przeważającym obszarze północnej Polski będzie pogodnie i dość słonecznie. Natomiast w pasie wschodniej, południowej oraz na krańcach północnych Polski musimy się liczyć ze zmienną aurą – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil i miejscami od czasu do czasu poprószy słaby śnieg.

Po pogodnym poranku także na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Łódzkim chwilami będzie się mocnej chmurzyć i może poprószyć słaby śnieg, ale tutaj po południu pogoda się poprawi - opady pozanikają i zza chmur wyjrzy słońce.

W ciągu dnia termometry wskażą od -11 do -8 st. C na wschodzie i centrum kraju. Na zachodzie Polski temperatury będą od -7 do -3 st. C. Bardzo mroźno będzie na przedgórzu Karpat – tutaj od -15 do -12 st. C.

Zobacz także: Idą arktyczne mrozy. "To może być najchłodniejszy okres zimy”

Pogoda na wtorek

We wtorek będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu na północy, południu i południowym – wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju już zdecydowanie pogodniej i bez opadów.

W ciągu dnia termometry wskażą od -12 do -9 st. C na wschodzie i południu. W centrum i na północy kraju będzie od -8 do -6 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, od -5 do -3 st. C.

Pogoda na środę

W środę niemal w całym kraju dominować będą chmury ze słabymi opadami śniegu. Do końca dnia wysokość opadu nigdzie nie powinna przekroczyć 2 centymetrów. Jedynie na zachodzie i północnym– zachodzie bez opadów, z większymi przejaśnieniami i słonecznymi chwilami.

Na wschodzie i południu Polski termometry w ciągu dnia wskażą od -12 do -10 st. C. W centrum będzie od -9 do -7 st. C, a na zachodzie i północy od -6 do -4 st. C.

Pogoda na czwartek

W czwartek pogodnie i dość słonecznie będzie na zachodzie kraju. Natomiast na wschodzie Polski i w pasie wybrzeża zmienna aura – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil i od czas do czasu poprószy słaby śnieg. Nadal będzie mroźno. W ciągu dnia termometry wskażą od -11 do -9 st. C, na wschodzie, a na zachodzie od -7 do-5 st. C.