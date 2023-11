Pogoda zwariowała do końca. "Zimowy szok" w Europie

Przymrozki i silne ochłodzenie, do tego opady śniegu i śliskie jezdnie. Zima na dobre zapukała do naszych drzwi, co nad wyraz zdziwiło przyzwyczajonych do ostrego klimatu Norwegów. Wszystko przez to, że arktyczne powietrze dotarło również nad obszar basenu Morza Śródziemnego, gdzie mimo wszystko zimy zazwyczaj bywały łagodniejsze.