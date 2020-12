Pogoda. Zmiana w prognozach. Grudzień "nadrobi straty"

Wszystko wskazuje jednak na to, że grudzień "nadrobi straty", bo modele pokazują wyraźną zmianę pogody w drugiej części miesiąca. Na dobre odczujemy to przed świętami, ale przed nami pierwsze oznaki zmian.

Będzie mokro, ale nie tak chłodno jak na początku tygodnia. Na termometrach zobaczymy w środę od 1-2 st. C na wschodzie, ok. 4 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie, a nawet 8 st. C nad samym morzem - podaje IMGW.