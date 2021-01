Pogoda. Zima uderzyła na wschodzie. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ponadto IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Obowiązują one w całej Polsce północnej, wschodniej i częściowo centralnej. Utrudnień na drogach trzeba się spodziewać aż do godziny 9 rano w poniedziałek.

Pogoda. Opady będą dawać się we znaki również w poniedziałek

Nadchodzące dni również przyniosą duże opady śniegu . W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie spadnie 15-20 cm śniegu, a na północnym wschodzie przybędzie nawet 25-40 cm białego puchu. Do środy temperatura oscylować będzie w okolicach zera, z tendencją do niewielkich mrozów.

Zmiana w pogodzie? Prawdopodobnie dopiero w drugiej części tygodnia. Po zmianie frontów do Polski dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze. Już w czwartek na zachodzie temperatura wzrośnie do 2-3 stopni Celsjusza, a w piątek i sobotę słupki rtęci dobiją nawet 5-7 st. C.