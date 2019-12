Pogoda. Zbliża się zima. Posypie tuż po świętach

Pogoda. Może to nie będzie potężny atak zimy, ale zabieli się w wielu miejscach w Polsce. Śnieg mamy zobaczyć już tuż po świętach.

TPN ostrzega turystów

"Wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co w połączeniu ze świeżym opadem śniegu może prowadzić do utraty orientacji w terenie oraz pobłądzeń. Warunki do wycieczek w wyższe partie Tatr są niekorzystne. Wybierając się jednak w takie miejsca, niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego (m.in. raki, czekan, kask, lawinowe ABC) oraz umiejętność posługiwania się nim. Na niektórych szlakach w niższych partiach Tatr wciąż leżą gałęzie oraz pojedyncze drzewa powalone przez wiatr, które są na bieżąco usuwane. Przypominamy, że grudniowe dni są bardzo krótkie. Wycieczkę należy zaplanować tak, aby powrócić ze szlaku przed zmrokiem" - czytamy na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Prognoza pogody na drugi dzień Świąt

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 3 st. C do 5 st. C, nad morzem miejscami będzie oscylować wokół 6 st. C, zaś w obszarach podgórskich od 0 do 2 st. C.