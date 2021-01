Pogoda z tłem migracyjnym. Na początek - niż Ahmed

Nietypowe imiona dla zjawisk atmosferycznych to efekt kampanii "Wetterberichtigung" (pol. korekta pogody), zorganizowanej przez platformę internetową "Neue deutsche Medienmacher*innen" (NdM), we współpracy z podobnymi dwiema platformami ze Szwajcarii i Austrii. Wykupiły one razem prawa do nadania imion wybranym przez siebie 14 niżom i wyżom.