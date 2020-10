Pogoda. Wyraźne ocieplenie. IMGW wydaje ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że czwartek będzie ciepłym, pogodnym i słonecznym dniem. Wszystko za sprawą powietrza zwrotnikowego, które napłynie do naszego kraju.

Pogoda. Od 15 do 21 st. C.

Temperatura wyniesie od 15 stopni Celsjusza do nawet 21 kresek, które pokażą termometry w południowo-zachodniej części Polski. To wyraźne ocieplenie biorąc pod uwagę ostatni chłodny okres.

Pogoda. Alerty IMGW

Wiatr w tych rejonach może osiągać prędkość od 35 do 50 km/h. W porywach prędkość może wynieść nawet 75 km/h. Alerty obowiązują do wtorku do godz. 15.