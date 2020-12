Pogoda. Wigilia z jesienną aurą, święta Bożego Narodzenia z namiastką zimy

W Wigilię w całym kraju musimy się liczyć ze zmienną aurą. Na niebie pojawiać się będzie więcej chmur, ale też trochę przejaśnień, a nawet słonecznych chwil i od czasu do czasu popada przelotny deszcz. Podczas świąt Bożego Narodzenia z kolei, prawie w całym kraju dominować będzie pogoda w przysłowiową kratkę - więcej chmur, trochę słońca i od czasu do czasu deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Wprawdzie opady deszczu w Wigilię będą słabe, bo w ciągu dnia spadnie maks. do 2-4 l wody/m2, to jednak uważajmy na południowym wschodzie kraju (na południu Śląska i woj. lubelskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu), bo - jak przestrzega Dariusz Kubacki z wrocławskiego Cumulusa - tutaj deszcz popada intensywniej, do 10-15 litrów. Dodatkowo w całym kraju powieje porywisty wiatr, do 40-60 km/h, który skutecznie obniżał będzie nam temperaturę odczuwalną. Jeszcze mocniej (70-80 km/h) powieje w górach.

Napływ z południowego zachodu atlantyckiego ciepła sprawi, że w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 5-6 stopni na północny do 9-10 w centrum i na południowym zachodzie.

Pogoda. Podczas świąt dmuchnie polarnomorskim chłodem i deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet w sam śnieg

Już w pierwszy dzień świąt dość drastycznie zmieni się cyrkulacja powietrza. Dotychczasowe atlantyckie ciepło zostanie odcięte i z północy zacznie spływać do nas wilgotny, polarnomorski chłód. W wyniku takiego napływu (wilgoci i chłodu) nad obszarem Polski - tłumaczy nam synoptyk Cumulusa - tworzyć się będą drugorzędne fronty chłodne, które - przemieszczając się z północy na południe - niosły będą ze sobą zmienną aurę.

W czasie świąt prawie w całym kraju dominować będzie pogoda w przysłowiową kratkę - więcej chmur, trochę słońca i od czasu do czasu pojawiać będzie się całe spektrum opadów przelotnych od deszczu, przez deszcz ze śniegiem, po nawet opady samego śniegu. Jedynie w drugi dzień świąt (sobota) na pogodną i w miarę słoneczną aurę będą mogli liczyć tylko mieszkańcy pasa zachodniego, na zachód od linii Koszalin-Poznań-Opole.

Pogoda. Podczas świąt z dnia na dzień coraz chłodniej

Spływ z północy chłodnego i wilgotnego powietrza polarnomorskiego sprawi, że podczas świąt chłód ten obejmował będzie coraz większy obszar naszego kraju. Stąd w pierwszy dzień świąt (piątek) termometry wskażą do 1-2 stopni na północnym wschodzie do 3-4 na zachodzie i na południu. Natomiast w drugi dzień świąt (sobota) północny chłód rozleje się już po całym kraju i na termometrach zobaczymy już tylko 1-2 stopnie, a na przedgórzu utrzyma się nawet niewielki minus (do -3/-1). W okolicach Zakopanego termometry wskażą nawet -6 stopni.

Tuż po świętach rozbuduje się ośrodek wyżowy nad Ukrainą i to on w niedzielę zapewni nam pogodną i słoneczną, ale nadal chłodną aurę. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy zaledwie od -1 na północnym wschodzie do 1-2 stopni na zachodzie.

Prognozę pogody przygotował Dariusz Kubacki